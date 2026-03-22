الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و 25 طائرة مسيرة قادمة من إيران

22 مارس 2026 15:34

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (الأحد) مع 4 صواريخ باليستية، و 25 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

 

وأوضحت وزارة الدفاع أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 345 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخا جوالا، و 1773 طائرة مسيرة.

 

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 160 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية.

 

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

 

 

 
 

المصدر: وام
علوم الدار
