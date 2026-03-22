الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الأرصاد": تأثر الدولة بحالة جوية تجلب أمطارا حتى 27 مارس

أبوظبي
22 مارس 2026 16:37

"الأرصاد": تأثر الدولة بحالة جوية تجلب أمطارا حتى 27 مارس

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة، اعتباراً من اليوم وحتى 27 مارس الجاري، بحالة جوية تتخللها أمطار متفاوتة الغزارة، تهطل على فترات متباعدة وتشمل مناطق عدة من الدولة.

وذكر المركز، في بيان، أن بعض المناطق الشمالية الشرقية ومدينة العين والمناطق الجنوبية، ستشهد اليوم، هطول أمطار خلال فترة بعد الظهر، تمتد لاحقاً خلال ساعات الليل نحو المناطق الغربية والجنوبية، لتشمل بدورها المناطق الداخلية.

وتطال الأمطار يوم غد الاثنين نهاراً مناطق متفرقة من الدولة على فترات على أن تمتد ليلاً نحو المناطق الشمالية والشرقية ومدينة العين.

أخبار ذات صلة
أمطار على الدولة وانخفاض الحرارة
توقعات بسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا

وخلال يوم الثلاثاء، تتوزع الأمطار نهاراً على المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية، قبل أن تتوسع رقعتها ليلاً لتشمل المناطق الغربية والشرقية والساحلية والجزر.

في يوم الأربعاء، تستمر فرص هطول الأمطار نهاراً على مناطق متفرقة من الدولة على فترات، بينما تتركز ليلاً على المناطق الشرقية ومدينة العين، مع تراجع تدريجي في فرص تساقط الأمطار خلال ساعات الليل المتأخرة.

يوم الخميس، ستكون فرص هطول الأمطار ضعيفة خلال ساعات الصباح، على أن تنشط مجدداً بعد الظهر على المناطق الشمالية والشرقية ومدينة العين، وتمتد خلال الليل إلى المناطق الساحلية والجزر والمناطق الغربية.

في يوم الجمعة، تبدأ الأمطار نهاراً على الجزر والمناطق الساحلية، قبل أن تتحرك تدريجياً لتغطي مناطق متفرقة وصولاً إلى أغلب مناطق الدولة.

المصدر: وام
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور حمد سعيد البلوشي
علوم الدار
رئيس الدولة يزور حمد سعيد البلوشي
اليوم 17:20
«الدراجات» إلى الفلبين للمشاركة في «آسيوية المضمار»
الرياضة
«الدراجات» إلى الفلبين للمشاركة في «آسيوية المضمار»
اليوم 17:15
سيميوني يحلم بانتهاء «لعنة البرنابيو»
الرياضة
سيميوني يحلم بانتهاء «لعنة البرنابيو»
اليوم 17:00
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": تأثر الدولة بحالة جوية تجلب أمطارا حتى 27 مارس
اليوم 16:37
الإحصائيات تحسم الجدل.. نيمار أفضل من روني
الرياضة
الإحصائيات تحسم الجدل.. نيمار أفضل من روني
اليوم 16:30
