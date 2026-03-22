"الفارس الشهم 3" تحتفل بعيد الفطر مع مرضى مستشفى الإمارات العائم في العريش

احتفلت عملية "الفارس الشهم 3" بعيد الفطر المبارك في المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش، بمشاركة المرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة ومرافقيهم، في أجواء إنسانية عكست قيم التضامن والتراحم، وحرصت على إدخال البهجة والسرور إلى قلوب المرضى وأسرهم خلال أيام العيد.

تضمن الاحتفال فقرات ترفيهية متنوعة للكبار والصغار، شملت أنشطة تفاعلية وبرامج ترفيهية وأجواء احتفالية أضفت مظاهر الفرح على المرضى والمرافقين، وأسهمت في رسم الابتسامة على وجوههم، في مشهد يجسد الاهتمام الإنساني المتكامل الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء الفلسطينيين.

وأكدت الفعالية أن دور المستشفى الإماراتي العائم لا يقتصر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية فحسب، بل يمتد ليشمل تنظيم الفعاليات الاجتماعية والترفيهية التي تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للمرضى، انطلاقا من أهمية الدعم المعنوي في رحلة العلاج، وحرصا على توفير بيئة إنسانية متكاملة تساعد المرضى على تجاوز ظروفهم الصحية والإنسانية الصعبة.

يأتي هذا الاحتفال ضمن النهج الإنساني الذي تتبناه عملية "الفارس الشهم 3" في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، من خلال مبادرات إغاثية وطبية واجتماعية متواصلة، تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعمهم ومساندتهم في مختلف الظروف.

يُعدّ المستشفى الإماراتي العائم في العريش أحد أبرز المبادرات الطبية المنفذة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، إذ يواصل تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ضمن منظومة إنسانية متكاملة تجمع بين الدعم الطبي والاهتمام النفسي والاجتماعي، بما يجسد رسالة الإمارات في العطاء ومدّ يد العون للأشقاء.