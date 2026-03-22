عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع بمنظومة أمن غذائي قوية وترتبط بشبكة واسعة مع أسواق العالم

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، أن دولة الإمارات تتمتع بمنظومة أمن غذائي قوية ومتقدمة لا تعتمد فقط على المخزون المحلي بل تشمل شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية مع أسواق العالم مما يتيح لها الوصول إلى بدائل متعددة لمصادر الغذاء في حال تعطل أي مسار إمداد.

وقال معاليه، خلال جولة تفقدية قام بها اليوم في «لولو هايبر ماركت» بالشارقة، إن الإمارات تمتلك بنية لوجستية متطورة تشمل موانئ عالمية وخطوط ملاحة متعددة ومسارات شحن بديلة وشبكة نقل جوي وبري فعّالة ومراكز تخزين ومناولة حديثة مما يجعلها مركزاً إقليمياً لتوزيع الغذاء في المنطقة ويمنحها القدرة على التعامل مع أي اضطرابات في سلاسل الإمداد دون أي انقطاع في الأسواق وإتاحة السلع الأساسية للمستهلكين في جميع الأوقات بما فيها مواسم الذروة والأعياد.

وأشار معاليه إلى أن منافذ البيع الكبرى في الدولة تؤدي دوراً محورياً في ضمان انسيابية المنتجات وتدفقها في الأسواق إذ تشكل حلقة وصل مباشرة بين سلاسل الإمداد والمستهلكين وتسهم في الوقت نفسه في ضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها من خلال تنظيم الكميات المعروضة وتلبية الطلب المتزايد.

تأتي هذه الجولة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز متابعة استقرار الأسعار في الأسواق وضمان توافر السلع والمنتجات الغذائية بكميات وفيرة لتلبية احتياجات المستهلكين خلال الظروف الراهنة والاطلاع على مدى جاهزية المتاجر للتعامل مع الطلب المرتفع خلال أيام العيد والتأكد من وجود المنتجات الغذائية الأساسية الطازجة والمتنوعة بكميات كافية بما يعكس حرص الوزارة على راحة المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.

شملت الجولة متابعة مختلف الأقسام بما في ذلك المواد الغذائية الطازجة والمخبوزات واللحوم والأسماك إضافة إلى الألبان والمنتجات الأساسية الأخرى للتأكد من تنوع المعروض وجودته واستمرارية توفره لجميع المستهلكين.

من جانبه، أكد يوسف علي موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية أن المجموعة تعمل عن كثب مع مكاتبها العالمية للتوريد والمصنّعين الآخرين لضمان استمرار توفر المنتجات الغذائية دون انقطاع والحفاظ على استقرار الأسعار في جميع متاجرها في دولة الإمارات.

وأضاف أن المجموعة قامت خلال الفترة الحالية باستيراد أكثر من 5,000 طن من الفواكه والخضروات واللحوم وغيرها من المنتجات الغذائية القابلة للتلف وغير القابلة للتلف من مختلف أنحاء العالم وذلك من خلال 26 رحلة جوية مستأجرة وسفن شحن.

وتقدم بالشكر للقيادة الرشيدة ولجميع الجهات الحكومية على مبادراتها الاستباقية ودعمها خلال هذه الظروف الراهنة.

وأظهرت الجولة توفر عروض وتخفيضات متنوعة على أسعار السلع الاستهلاكية مثل الأرز والزيوت والبيض والألبان والدواجن مدفوعة بزيادة المعروض وتنوع الخيارات أمام المستهلكين بما يعكس حرص منافذ البيع على تلبية احتياجات الأسر خلال ذروة المواسم والأعياد من خلال توفير المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية تدعم القدرة الشرائية فيما تسير حركة الشراء لدى المستهلكين بشكل طبيعي دون مظاهر تكديس أو إقبال غير اعتيادي في ظل وفرة المعروض واستقرار الأسواق.

وتواصل وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة في ظل الظروف الراهنة، جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق من خلال فرق العمل المتخصصة إلى جانب الاعتماد على نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني للوزارة الذي يسهم في متابعة الأسعار بشكل مباشر ولحظي.

ويغطي النظام 627 منفذ بيع رئيسياً تشمل الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت والمتاجر الكبرى ممثلة بذلك نحو 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة بما يعزز استقرار الأسعار وحماية مصالح المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنه في حال رصد أي مخالفة في الأسواق أو نقص في السلع أو حالات الاحتكار أو الغش أو أي ممارسات تجارية غير سليمة بما في ذلك رفع الأسعار دون مبرر فإنها تدعو الجمهور إلى التواصل معها مباشرة على الرقم 8001222 أو البريد الإلكتروني info@moet.gov.ae للإبلاغ عن أي مخالفة بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق ومتابعة أداء منافذ البيع.