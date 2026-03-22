حمدان بن زايد يزور سرور بن محمد ويتبادلان التهاني بعيد الفطر

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم، سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان في منزله بأبوظبي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها الرشيدة، وشعبها، والمقيمين على أرضها، بالخير واليمن والبركات.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، ما تمثله هذه المناسبات من فرصة لتعزيز قيم التواصل، وترسيخ الروابط الاجتماعية التي تجسد نهج دولة الإمارات في التكاتف المجتمعي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وما تنعم به الدولة من أمن وأمان واستقرار، بفضل الرؤى السديدة والجهود المتواصلة في حماية الوطن وصون مكتسباته.

وأشار سموه إلى أن ما تحقق من أمن واستقرار يعد ركيزة للتنمية، ويعكس كفاءة المؤسسات الوطنية في حماية المجتمع وترسيخ بيئة آمنة.

وتم خلال الزيارة تبادل الأحاديث الودية التي جسدت ما يربط قيادة دولة الإمارات وشعبها من علاقات اعتزاز وتقدير.