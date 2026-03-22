شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى القيادة الآمنة وتجنُّب دخول الأودية أثناء الأمطار

أبوظبي (الاتحاد)



دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية، ومتابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمّعات المياه، واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية أن مخالفة دخول الأودية أثناء جريانها، أياً كان مستوى خطورتها، 2000 درهم، وحجز المركبة 60 يوماً و23 نقطة مرورية.

وحثّت مستخدمي الطرق على خفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وأكدت على خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق، مشدّدةً على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق.