الإثنين 23 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى القيادة الآمنة وتجنُّب دخول الأودية أثناء الأمطار

ضرورة عدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمّعات المياه (من المصدر)
23 مارس 2026 02:26

أبوظبي (الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية، ومتابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمّعات المياه، واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة، حفاظاً على سلامة الجميع.
وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية أن مخالفة دخول الأودية أثناء جريانها، أياً كان مستوى خطورتها، 2000 درهم، وحجز المركبة 60 يوماً و23 نقطة مرورية.
وحثّت مستخدمي الطرق على خفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وأكدت على خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق، مشدّدةً على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق.

أخبار ذات صلة
«الموارد البشرية» توزّع الهدايا على العمال بمناسبة عيد الفطر
شرطة أبوظبي تدعو إلى الحذر خلال الأحوال الجوية الماطرة
أبوظبي
الأمطار
هطول الأمطار
حالة الطقس
شرطة أبوظبي
حالة الطقس في الإمارات
الطقس
التقلبات الجوية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الصربي علاقات البلدين والتطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الصربي علاقات البلدين والتطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
22 مارس 2026
عناصر الدفاع المدني في البحرين يعملون على إطفاء حريق نشب في مبنى جراء اعتداء إيراني غاشم (بنا)
الأخبار العالمية
«الدفاعات الخليجية» تواصل إحباط الاعتداءات الإيرانية
اليوم 02:28
سيارات إسعاف تقل جرحى يغادرون غزة لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ «الاتحاد»: غزة بحاجة عاجلة إلى أطقم طبية متخصصة
اليوم 02:28
فلسطيني يتفقد ما تبقى من منزل عائلته المحترق بالضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إدانات عربية ودولية لتصاعد عنف المستوطنين بالضفة الغربية
اليوم 02:28
عمال إنقاذ في مبنى متضرر جراء غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نصعِّد ضد إيران لـ«إنهاء الحرب»
اليوم 02:28
