علوم الدار

رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الصربي علاقات البلدين والتطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي

22 مارس 2026 23:34

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية بما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين الدولية، وأدان فخامة ألكسندر فوتشيتش هذه الاعتداءات مجددا تضامن صربيا مع دولة الإمارات ودعمها الكامل إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية التصعيدية، واللجوء إلى الحوار الجاد، والحلول الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة العالقة بما يحفظ الأمن والاستقرار فيها ويجنبها مزيداً من التوتر والأزمات.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يعزي أمير قطر في استشهاد طاقم طائرة مروحية
الكويت: 7 مسيّرات معادية دخلت المجال الجوي في 24 ساعة

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الصربي، خلال اللقاء، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيزهما بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وكان فخامة الرئيس الصربي قد وصل إلى البلاد في وقت سابق حيث كان في استقباله صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الصربي علاقات البلدين والتطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
اليوم 23:34
رئيس الدولة يعزي أمير قطر في استشهاد طاقم طائرة مروحية
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي أمير قطر في استشهاد طاقم طائرة مروحية
23 مارس 2026
ميسي يكسر النحس بالهدف 901
الرياضة
ميسي يكسر النحس بالهدف 901
23 مارس 2026
العين إلى النهائي الـ16 من كأس رئيس الدولة بالفوز على يونايتد
الرياضة
العين إلى النهائي الـ16 من كأس رئيس الدولة بالفوز على يونايتد
اليوم 22:55
«الصقور» تحلق أمام الحصن.. والذيد يقتنص وصافة الأولى
الرياضة
«الصقور» تحلق أمام الحصن.. والذيد يقتنص وصافة الأولى
اليوم 22:53
