18 خدمة ذكية تقدمها «تنمية المجتمع» بدبي

آمنة الكتبي (دبي)



عززت هيئة تنمية المجتمع في دبي منظومة خدماتها الرقمية عبر حزمة متكاملة تضم 18 خدمة ذكية واستباقية عبر منصة «دبي الآن»، في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو حكومة رقمية تعتمد على الاستباقية، وتضع الإنسان في قلب منظومة الخدمات، بما ينسجم مع رؤية دبي في تقديم تجربة تعامل سلسة ومتكاملة، وتأتي هذه الخدمات ضمن مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الإمارة، حيث أصبحت الخدمة الحكومية تقدم للمتعامل بشكل استباقي بمجرد توافر البيانات والمؤشرات المرتبطة بحالته الاجتماعية، ما يسهم في تقليل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

ويستهدف هذا التوجه فئات متعددة من المجتمع، تشمل الأسر، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأفراد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، حيث تعمل «الهيئة» على ربط خدماتها مع الجهات الحكومية المختلفة عبر منصة رقمية موحدة.



جودة الحياة

تغطي الخدمات الذكية مجموعة واسعة من المجالات الاجتماعية، من بينها خدمات الدعم الاجتماعي، وإدارة الحالات الأسرية، وتحديث البيانات، والاستفادة من برامج الرعاية المختلفة، إضافة إلى خدمات موجهة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يعزّز من جودة حياتهم ويضمن وصول الخدمات إليهم بسهولة ويسر.