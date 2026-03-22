الإثنين 23 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

18 خدمة ذكية تقدمها «تنمية المجتمع» بدبي

23 مارس 2026 02:24

آمنة الكتبي (دبي) 

عززت هيئة تنمية المجتمع في دبي منظومة خدماتها الرقمية عبر حزمة متكاملة تضم 18 خدمة ذكية واستباقية عبر منصة «دبي الآن»، في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو حكومة رقمية تعتمد على الاستباقية، وتضع الإنسان في قلب منظومة الخدمات، بما ينسجم مع رؤية دبي في تقديم تجربة تعامل سلسة ومتكاملة، وتأتي هذه الخدمات ضمن مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الإمارة، حيث أصبحت الخدمة الحكومية تقدم للمتعامل بشكل استباقي بمجرد توافر البيانات والمؤشرات المرتبطة بحالته الاجتماعية، ما يسهم في تقليل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
ويستهدف هذا التوجه فئات متعددة من المجتمع، تشمل الأسر، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأفراد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، حيث تعمل «الهيئة» على ربط خدماتها مع الجهات الحكومية المختلفة عبر منصة رقمية موحدة.

جودة الحياة

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تعزّز الوعي بطرق الوقاية من الاحتيال
«كهرباء دبي»: مبادرة «دمج» تدعم تمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل

تغطي الخدمات الذكية مجموعة واسعة من المجالات الاجتماعية، من بينها خدمات الدعم الاجتماعي، وإدارة الحالات الأسرية، وتحديث البيانات، والاستفادة من برامج الرعاية المختلفة، إضافة إلى خدمات موجهة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يعزّز من جودة حياتهم ويضمن وصول الخدمات إليهم بسهولة ويسر.

هيئة تنمية المجتمع
تنمية المجتمع
دبي
التحول الرقمي
كبار المواطنين
الخدمات الذكية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الصربي علاقات البلدين والتطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الصربي علاقات البلدين والتطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
اليوم 23:34
عناصر الدفاع المدني في البحرين يعملون على إطفاء حريق نشب في مبنى جراء اعتداء إيراني غاشم (بنا)
الأخبار العالمية
«الدفاعات الخليجية» تواصل إحباط الاعتداءات الإيرانية
23 مارس 2026
سيارات إسعاف تقل جرحى يغادرون غزة لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ «الاتحاد»: غزة بحاجة عاجلة إلى أطقم طبية متخصصة
23 مارس 2026
فلسطيني يتفقد ما تبقى من منزل عائلته المحترق بالضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إدانات عربية ودولية لتصاعد عنف المستوطنين بالضفة الغربية
23 مارس 2026
عمال إنقاذ في مبنى متضرر جراء غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نصعِّد ضد إيران لـ«إنهاء الحرب»
23 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©