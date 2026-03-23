تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

دعا المركز الوطني للأرصاد، على منصة "إكس"، إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية.

كما دعا المركز إلى الابتعاد عن مناطق تجمع المياه والمناطق المفتوحة أو المرتفعة أثناء حدوث البرق والرعد. كما دعا إلى الانتباه لهبات الرياح التى تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، تتخلله بعض السحب الركامية، مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وانخفاض في درجات الحرارة.