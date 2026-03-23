تنبيه مهم من وزارة الداخلية

أكدت وزارة الداخلية أهمية الالتزام بإجراءات السلامة أثناء الحالة الجوية وتقلبات الطقس.مشدّدة على أن التقيد بالتعليمات يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع.

وقدّمت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» مجموعة من الإرشادات الأساسية التي ينبغي اتباعها لضمان السلامة العامة خلال الحالة الجوية وتقلبات الطقس والرياح الشديدة.

وشملت الإرشادات، خفض السرعات على الطرق وتجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه. وتجنب ارتياد البحر.

كما أوصت وزارة الداخلية بإرشادات لضمان السلامة العامة داخل المنزل. ودعت إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات.

وأكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بهذه الإرشادات يُعزّز السلامة العامة ويحمي الجميع.