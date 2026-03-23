توضيح من "الطوارئ والأزمات والكوارث" بشأن الحالة الجوية في الوقت الراهن

نشرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" توضيحاً حول أوضاع الحالة الجوية للوقت الراهن ودعت الجميع إلى الاطمئنان.

وأكدت أنه نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة حالياً، وما قد يصاحبها من أصوات ناتجة عن التقلبات الجوية كالرعد، فإن هذه الأصوات طبيعية ومعتادة في مثل هذه الظروف الجوية.

وقالت إنه في حال وجود أي تهديد سيتم إرسال التحذيرات والتعليمات بشكل فوري عبر المنظومة الوطنية للإنذار المبكر لضمان سلامة الجميع.

ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات.

وأكدت "الطوارئ والأزمات والكوارث" أن سلامة الجميع أولوية.

توضيح حول أوضاع الحالة الجوية للوقت الراهن pic.twitter.com/RsxyTd73eY — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) March 23, 2026