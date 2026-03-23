الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
توضيح من "الطوارئ والأزمات والكوارث" بشأن الحالة الجوية في الوقت الراهن

23 مارس 2026 09:40

نشرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" توضيحاً حول أوضاع الحالة الجوية للوقت الراهن ودعت الجميع إلى الاطمئنان.
وأكدت أنه نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة حالياً، وما قد يصاحبها من أصوات ناتجة عن التقلبات الجوية كالرعد، فإن هذه الأصوات طبيعية ومعتادة في مثل هذه الظروف الجوية.
وقالت إنه في حال وجود أي تهديد سيتم إرسال التحذيرات والتعليمات بشكل فوري عبر المنظومة الوطنية للإنذار المبكر لضمان سلامة الجميع.
ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات.
وأكدت "الطوارئ والأزمات والكوارث" أن سلامة الجميع أولوية.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
الأصول المصرفية تواصل نموها وتتجاوز 5.41 تريليون درهم بنهاية يناير

جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
