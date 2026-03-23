أمطار غزيرة ومتوسطة على مختلف مناطق الدولة

هالة الخياط (أبوظبي)- شهدت مناطق متفرقة من دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم، سقوط أمطار غزيرة شملت عدداً من المناطق الساحلية والداخلية، في ظل تأثُّر الدولة بمنخفض جوي سطحي مصحوب بامتداد منخفض في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى تكاثر السحب الركامية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وفق ما أفاد به المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية.

وشهدت ساعات الصباح الأولى سقوط أمطار غزيرة على مدينة أبوظبي وضواحيها، ترافقت مع أجواء غائمة ورياح نشطة، في مشهد يعكس حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة خلال هذه الفترة، حيث أسهمت السُّحب الركامية في هطول الأمطار على فترات متفاوتة.

وأوضح المركز أن طقس اليوم يكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع استمرار فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة مع السحب، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدنِّي مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق. كما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، تشهد الدولة انخفاضاً نسبياً، حيث تتراوح العظمى في المناطق الساحلية والجُزر بين 24 و27 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية بين 23 و28 درجة، بينما تكون أقل في المناطق الجبلية. وتشير التوقعات للأيام الأربعة المقبلة إلى استمرار الأجواء غير المستقرة، إذ يكون الطقس من الثلاثاء إلى الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم، مع ظهور السّحب الركامية وفرصة لهطول أمطار على مناطق متفرقة. كما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع الطفيف يوم الأربعاء، قبل أن تعاود الاستقرار، مع استمرار نشاط الرياح أحياناً وتسبُّبها في إثارة الأتربة والغبار. وأكدت النشرة أن حالة البحر ستبقى بين خفيفة ومتوسطة الموج، مع احتمالية الاضطراب أحياناً، تزامناً مع نشاط السّحب، داعيةً إلى توخّي الحيطة والحذر، خصوصاً أثناء القيادة في الظروف الجوية المتقلبة وتدنِّي مدى الرؤية.

