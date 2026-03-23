قرقاش: دول الخليج كانت سنداً وشريكاً للجميع في الرخاء ..فأين أنتم وقت الشدة؟

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه يحقّ لنا في دول الخليج العربي أن نتساءل عن مواقف ودور مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك، وفي مقدمتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولنا وشعوبنا تتعرض لهذا العدوان الإيراني الغاشم.

وقال معالي أنور قرقاش عبر حسابه في منصة إكس: يحقّ لنا في دول الخليج العربي أن نتساءل: أين مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك، وفي مقدمتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولنا وشعوبنا تتعرض لهذا العدوان الإيراني الغاشم؟ وأين الدول العربية والإقليمية "الكبرى"؟

وأضاف معاليه: في هذا الغياب والعجز، لا يجوز لاحقاً الحديث عن تراجع الدور العربي والإسلامي أو انتقاد الحضور الأميركي والغربي".

وأكد معاليه:"لقد كانت دول الخليج العربي سنداً وشريكاً للجميع في أوقات الرخاء.. فأين أنتم اليوم في وقت الشِّدة؟.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 23, 2026