الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمطار الخير تعمّ الإمارات

23 مارس 2026 12:07

شهدت مناطق متفرقة في الدولة هطول أمطار الخير، اليوم، حيث تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة والقوية. 
وعمت الأمطار مناطق متفرقة من الدولة، مصحوبة بانخفاض نسبي في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، ما ساهم في تلطيف الأجواء.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

وتشهد إمارة أبوظبي وضواحيها منذ صباح اليوم هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، على فترات متفاوتة امتدت خلال ساعات اليوم.

كما شهدت إمارة دبي، منذ صباح اليوم، أمطاراً غزيرة عمّت معظم المناطق في المدينة.
كما شهدت إمارتا الشارقة وعجمان، اليوم، هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، صاحبها جريان للأودية وتجمّعات للمياه في بعض المواقع، فيما دعت الجهات المختصة إلى توخِّي الحيطة والحذر، والالتزام بإرشادات السلامة أثناء القيادة.
وشهدت رأس الخيمة أمطاراً متفاوتة الشِّدة في جميع مناطقها الجبلية والساحلية والداخلية، مع انخفاض بدرجات الحرارة. كما شهدت الفجيرة وأم القوين هطول أمطار على مناطق متفرقة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الفترة من 21 مارس وحتى 27 مارس الجاري، نتيجة تدفق تشكيلات من السحب من الغرب باتجاه الدولة، ما يؤدي إلى تطور خلايا من السحب الركامية على مناطق متفرقة على فترات.


وأوضح المركز، أن الحالة الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع حدوث البرق والرعد أحيانا، واحتمال تساقط حبات البرد على مناطق محدودة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
الأمطار الغزيرة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©