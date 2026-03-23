الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
بلدية الشارقة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة

23 مارس 2026 12:39

أكدت بلدية مدينة الشارقة جاهزية فرق عملها، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة وما تحمله من أمطار الخير، إذ وضعت اللجنة العليا لطوارئ الأمطار واللجان الميدانية التابعة لها خططاً استباقية تضمن الكفاءة في العمل وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ في جميع مناطق المدينة.

 

وخصصت البلدية كادر عمل متكامل مكوّن من 1200 موظف من مهندسين وفنيين ومراقبين وفئات مساندة، للعمل ضمن منظومة واحدة والتعامل مع الحالة الجوية باحترافية وكفاءة عالية، فضلاً عن توفير 180 صهريجاً، و140 مضخة ذات قدرة سحب عالية، و6 مركبات من مركبات السد الحديثة والمتطورة، و20 آلية لقطر المركبات المتعطلة على الطريق، وإنشاء 67 حوضاً لتجميع المياه فور سحبها من الشوارع والطرقات.

 

كما أعلنت البلدية عن رفع جاهزية مركز الاتصال على الرقم 993 لتلقي بلاغات وملاحظات الجمهور والتعامل معها على الفور.

 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
«جراحة الظهر» تبعد كايو لوكاس عن الشارقة 6 أسابيع

ونظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية، وحرصًا على سلامة الجميع، أغلقت بلدية مدينة الشارقة جميع حدائق المدينة وجميع مراكز اللياقة الطبية التابعة لها بشكل فوري لحين استقرار الحالة الجوية.

 

 

 
 
 

المصدر: وام
آخر الأخبار
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
الرياضة
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
اليوم 19:32
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
علوم الدار
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
اليوم 19:31
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
اليوم 19:27
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اقتصاد
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 19:25
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اقتصاد
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اليوم 19:24
