بلدية الشارقة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة

أكدت بلدية مدينة الشارقة جاهزية فرق عملها، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة وما تحمله من أمطار الخير، إذ وضعت اللجنة العليا لطوارئ الأمطار واللجان الميدانية التابعة لها خططاً استباقية تضمن الكفاءة في العمل وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ في جميع مناطق المدينة.

وخصصت البلدية كادر عمل متكامل مكوّن من 1200 موظف من مهندسين وفنيين ومراقبين وفئات مساندة، للعمل ضمن منظومة واحدة والتعامل مع الحالة الجوية باحترافية وكفاءة عالية، فضلاً عن توفير 180 صهريجاً، و140 مضخة ذات قدرة سحب عالية، و6 مركبات من مركبات السد الحديثة والمتطورة، و20 آلية لقطر المركبات المتعطلة على الطريق، وإنشاء 67 حوضاً لتجميع المياه فور سحبها من الشوارع والطرقات.

كما أعلنت البلدية عن رفع جاهزية مركز الاتصال على الرقم 993 لتلقي بلاغات وملاحظات الجمهور والتعامل معها على الفور.

ونظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية، وحرصًا على سلامة الجميع، أغلقت بلدية مدينة الشارقة جميع حدائق المدينة وجميع مراكز اللياقة الطبية التابعة لها بشكل فوري لحين استقرار الحالة الجوية.





