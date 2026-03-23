"صحة أبوظبي" تطلق أول تجربة سريرية لعلاج جيني لمرض نادر في العين

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، أول تجربة سريرية من نوعها في دولة الإمارات لعلاج مرض التهاب الشبكية الصباغي المرتبط بجين - MerTK، باستخدام علاج جيني مبتكر طورته شركة "أوبوس جينيتكس"، في خطوة نوعية تعكس التوجه المتسارع نحو تبني أحدث الحلول الطبية للأمراض النادرة.

ويُعد هذا المرض الوراثي من أمراض الشبكية النادرة التي تؤدي إلى فقدان تدريجي للبصر وقد تنتهي بالعمى الكامل، في ظل غياب علاجات معتمدة حتى الآن، ما يمنح هذه التجربة أهمية استثنائية كبارقة أمل للمرضى وترجمة لالتزام أبوظبي بتعزيز الابتكار الطبي وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في علوم الحياة والتقنيات الحيوية.

وتجسد هذه التجربة تعاوناً استراتيجياً بين دائرة الصحة - أبوظبي وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، كما تمثل مبادرة طموحة تجمع بين شركة "أوبوس جينيتكس" الأميركية المتخصصة في تطوير الأدوية الحيوية، وقسم الإشراف والدعم البحثي المبتكر "آيروس" التابع لمجموعة M42، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، بهدف تسريع تطوير علاجات جينية متقدمة لأمراض الشبكية الوراثية التي تؤثر على نحو 5% من سكان المنطقة.

وسيُجرى تنفيذ التجربة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، فيما يتولى قسم الإشراف والدعم البحثي المبتكر "آيروس" إدارة تصميم الدراسة واستقطاب المرضى والإشراف على العمليات السريرية.

وتركز التجربة السريرية على تقييم سلامة وفعالية العلاج الجيني القائم على استخدام النواقل الفيروسية المرتبطة بالغدّيات، وهي تقنية معتمدة على نطاق واسع لما تتمتع به من مستويات عالية من الأمان والكفاءة في إيصال الجينات السليمة إلى الخلايا.

ويستهدف العلاج جين "MerTK"، الذي تؤدي الطفرات فيه إلى تعطّل آلية إعادة تدوير البروتينات داخل الشبكية، ما يسبب التدهور التدريجي في القدرة البصرية.

ومن المتوقع انطلاق أنشطة التجربة خلال عام 2026، في خطوة مفصلية على صعيد علاج الأمراض النادرة في أبوظبي والمنطقة.

وأكدت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أن الإمارة تواصل ترسيخ ريادتها في الطب الدقيق والعلاجات المبتكرة للأمراض النادرة عبر إطلاق أول تجربة سريرية لعلاج هذا المرض، مشيرة إلى دور هذه المبادرات في تحويل الإمكانات العلمية إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على المرضى، وأن التعاون مع شركاء محليين ودوليين يعزز تطوير العلاج ويفتح آفاقاً جديدة ويعيد الأمل للمصابين بالعمى الوراثي، فضلاً عن دعم مكانة أبوظبي في الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

وأوضح عبد الله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، أن دعم القطاع الصحي ضمن أولويات الهيئة لتعزيز المشاركة المجتمعية وجودة الحياة، مشيراً إلى أن توجيه المساهمات لمشاريع ذات أثر ملموس يحدث فارقاً حقيقياً في حياة الأفراد، معرباً عن فخره بدور الهيئة في تمكين هذا المشروع وتجسيد رؤية أبوظبي في الاستثمار بالابتكار الطبي.

وقال الدكتور جورج ماكغراث، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبوس جينيتكس"، إن إطلاق أول تجربة سريرية للعلاج الجيني المستهدف لجين MerTK في الدولة يمثل محطة مفصلية للمرضى ولمجال أمراض الشبكية الوراثية، مؤكداً أن هذا التعاون يجمع بين الابتكار العلمي والتميّز السريري لمعالجة احتياجات طبية ملحّة، لافتاً إلى أن الدراسة تتيح فرصة حقيقية لتغيير مسار مرض ارتبط بفقدان البصر الحتمي.

وأكد الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية المتكاملة التابعة لمجموعة M42، أن التجربة تمثل خطوة محورية لتعزيز موقع أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار في التقنيات الحيوية، مشيراً إلى دور الشراكات والتميّز السريري في تحويل الإنجازات العلمية إلى حلول علاجية تلبي الاحتياجات الملحّة وتسهم في رسم مستقبل أبحاث الأمراض النادرة.

وأوضح الدكتور جورج باسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أن البحوث والتجارب السريرية تمثل محركاً أساسياً لتحول الرعاية الصحية، مؤكداً التزام المستشفى بتعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة متقدمة لإجراء الدراسات، بما يدعم مكانة أبوظبي في علوم الحياة والطب الدقيق.