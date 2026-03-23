الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس إندونيسيا يبحثان علاقات التعاون وتداعيات التطورات في المنطقة على الأمن الإقليمي والدولي

23 مارس 2026 17:20

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المستمرة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية، بما تمثّله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية.
وجدّد فخامته إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكداً تضامن إندونيسيا مع دولة الإمارات ودعمها الكامل كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشيداً بإدارة الدولة للأزمة وكفاءة إجراءاتها في سبيل الحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها وزوّارها وسلامتهم.
وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتغليب الحوار الجاد، والحلول الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة العالقة، بما يحفظ أمنها واستقرارها ويجنّبها مزيداً من الأزمات.
كما تناول الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما، مؤكدين الحرص على مواصلة دعم العلاقات الثنائية، بما يعزّز المصالح المتبادلة للبلدين ويخدم أولوياتهما التنموية ويعود بالخير والنماء على شعبيهما وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

أخبار ذات صلة
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
برابوو سوبيانتو
إندونيسيا
آخر الأخبار
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
الرياضة
اليوم 19:32
علوم الدار
اليوم 19:31
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
اليوم 19:27
اقتصاد
اليوم 19:25
اقتصاد
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©