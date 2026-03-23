رئيس الدولة ورئيس إندونيسيا يبحثان علاقات التعاون وتداعيات التطورات في المنطقة على الأمن الإقليمي والدولي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المستمرة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية، بما تمثّله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية.

وجدّد فخامته إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكداً تضامن إندونيسيا مع دولة الإمارات ودعمها الكامل كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشيداً بإدارة الدولة للأزمة وكفاءة إجراءاتها في سبيل الحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها وزوّارها وسلامتهم.

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتغليب الحوار الجاد، والحلول الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة العالقة، بما يحفظ أمنها واستقرارها ويجنّبها مزيداً من الأزمات.

كما تناول الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما، مؤكدين الحرص على مواصلة دعم العلاقات الثنائية، بما يعزّز المصالح المتبادلة للبلدين ويخدم أولوياتهما التنموية ويعود بالخير والنماء على شعبيهما وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.