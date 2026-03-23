"الأرصاد": فرص أمطار متفاوتة الغزارة على الدولة حتى الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة، اليوم، استمرار فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، حيث تستمر الأمطار بعد الظهر على المناطق الشمالية والشرقية ومدينة العين، وتمتد ليلا على ذات المناطق، على أن تبدأ مع آخر الليل بالتأثير على المناطق الغربية.

كما يتوقع أن يشهد، يوم غد الثلاثاء، هطول أمطار على فترات خلال النهار على مناطق متفرقة من الدولة، تشمل ليلاً المناطق الغربية والشرقية والساحلية والجزر.

يستمر تأثير الحالة الجوية يوم الأربعاء مع فرص لهطول أمطار نهاراً على مناطق متفرقة من الدولة على فترات، بينما تتركز ليلاً على المناطق الشرقية ومدينة العين، مع تراجع فرص الهطول تدريجياً مع آخر الليل.

وخلال يوم الخميس، تبدأ فرص الأمطار ضعيفة في ساعات الصباح، قبل أن تعود للظهور ظهراً ومساءً على المناطق الشمالية والشرقية ومدينة العين، وتمتد مع آخر الليل إلى المناطق الساحلية والجزر والمناطق الغربية.

أما يوم الجمعة، فتشهد الدولة هطول أمطار نهاراً على مناطق متفرقة تبدأ من الجزر والسواحل والمناطق الغربية، وتتحرك تدريجياً لتشمل أغلب مناطق الدولة، فيما تقل كميات السحب وفرص هطول الأمطار خلال ساعات الليل.