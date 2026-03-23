الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"التربية والتعليم" تنشر البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني

شعار وزارة التربية والتعليم
23 مارس 2026 19:58

كشفت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني الخاص بمواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025-2026، لكافة المراحل الدراسية.

وخصصت الوزارة، بحسب البرنامج الزمني، يوم غد الثلاثاء لنتائج الصفوف الدراسية من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر بدءاً من الساعة 3:00 مساءً.

كما خصصت الوزارة يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026 لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثامن بدءاً من الساعة 3:00 مساءً.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق التواريخ المحددة في الجدول الزمني، وذلك اعتباراً من الساعة المحددة لنتائج كل مرحلة دراسية، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً بعد إعلان النتائج وفق كل مرحلة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة التربية والتعليم
جدول زمني
نتائج
الفصل الدراسي الثاني
