الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«قضاء أبوظبي» تنظر في 5 شكاوى مقدمة ضد محامين

يوسف العبري وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع (من المصدر)
24 مارس 2026 02:50

أبوظبي (الاتحاد)

نظرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء - أبوظبي، في 5 شكاوى مقدمة ضد محامين، حيث قامت بدراسة حيثيتها والاطلاع على ما تضمنته من وقائع، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن الالتزام بميثاق الشرف المهني وصيانة حقوق المتقاضين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الذي عُقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء - أبوظبي، حيث استعرضت اللجنة الطلبات والإجراءات المرتبطة بتنظيم مزاولة مهنة المحاماة، في ضوء الضوابط القانونية واللوائح المنظمة لعمل المحامين ومكاتب المحاماة، بما يعزّز جودة الخدمات القانونية، ويرسّخ ثقة المجتمع بمنظومة العدالة في إمارة أبوظبي.
إلى ذلك، وافقت اللجنة على تجديد قيد 7 محامين انتهت مدة تسجيلهم القانونية، وذلك بعد التأكد من استيفائهم المتطلبات والإجراءات المنظمة لمزاولة المهنة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات القانونية وفق أفضل المعايير المهنية، ويسهم في دعم كفاءة الأداء، وترسيخ جودة الخدمات المقدمة.

3 طلبات
خلال اجتماعها الدوري، ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بشأن تنظيم شؤون المحاماة، حيث اتخذت القرارات اللازمة في 3 طلبات مقدمة من محامين، كما وافقت على تجديد قيد مندوبي مكاتب محاماة، بما يعزّز جاهزية المكاتب القانونية واستمرار تقديم خدماتها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

