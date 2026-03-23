الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جريان الأودية وانخفاض درجات الحرارة في رأس الخيمة

جريان الأودية في الإمارة (من المصدر)
24 مارس 2026 02:51

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهدت إمارة رأس الخيمة أمس، هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، أدت إلى جريان الأودية والشعاب في عدد من المناطق الجبلية والداخلية والمناطق البرية المفتوحة، وسط أجواء غير مستقرة صاحبتها رياح نشطة وسحب كثيفة. 
وأفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الحالة الجوية تشمل معظم مناطق الدولة، مع توقعات باستمرار الأمطار متفاوتة الشدة خلال الأيام المقبلة، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية. 
وأدى تدفق المياه إلى تشكل سيول وجريان الأودية في بعض الأودية، ما دفع الجهات المختصة إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ، من خلال نشر فرق ميدانية ومعدات لسحب المياه وضمان سلامة الطرق. 
ودعت الجهات المعنية الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسدود والأماكن المنخفضة، محذّرة من خطورة عبور السيول أو الوقوف بالقرب منها، لما قد تشكله من تهديد مباشر على الأرواح والممتلكات.
كما أكدت أهمية الالتزام بتعليمات السلامة، ومتابعة التحديثات الرسمية المتعلقة بالحالة الجوية حفاظاً على السلامة العامة.

جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
