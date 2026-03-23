«شرطة دبي» تدعو السائقين إلى توخّي الحيطة والحذر

24 مارس 2026 02:50

دبي (الاتحاد)

دعت القيادة العامة لشرطة دبي، السائقين إلى ضرورة توخِّي الحيطة والحذر اللازمين على الطرقات، نظراً للتقلبات الجوية المتوقعة حتى يوم الجمعة المُقبل، مُناشدةً السائقين اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال بغير الطريق.
وأكدت شرطة دبي جاهزيتها للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار خلال فترة التقلبات الجوية، مُشددةً على أهمية إلى توخّي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية، حرصاً على السلامة العامة.
وحذّرت شرطة دبي من ارتياد البحر في ظل التقلبات الجوية والالتزام بالتعليمات.

