خطط استباقية متكاملة للتعامل مع مياه الأمطار في دبي

آمنة الكتبي (دبي)



أكد محمد راشد الظنحاني، مدير إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال في بلدية دبي، جاهزية البلدية للتعامل مع تداعيات سقوط الأمطار، من خلال تطبيق خطط استباقية ومنظومة تشغيلية متكاملة تضمن سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع مختلف الظروف.

وأوضح أن البلدية تعمل بشكل مستمر على تعزيز جاهزيتها الميدانية، عبر فرق عمل متخصّصة ومعدات حديثة، بما يسهم في الحد من آثار التقلبات الجوية وضمان انسيابية الحركة وسلامة البنية التحتية.

وأكدت البلدية أن منظومة التشغيل مدعومة بنحو 276 مضخة ثابتة، و37 مضخة متحركة، و220 صهريجاً، إلى جانب 290 آلية ثقيلة و126 مركبة خفيفة، مشيرةً إلى أنها قامت بتفعيل خطة الاستجابة الشاملة لتصريف مياه الأمطار، والتي ترتكز على تعزيز كفاءة البنية التحتية المرتبطة بشبكة التصريف.