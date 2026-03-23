الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خطط استباقية متكاملة للتعامل مع مياه الأمطار في دبي

خطط استباقية متكاملة للتعامل مع مياه الأمطار في دبي
24 مارس 2026 02:51

آمنة الكتبي (دبي)

أكد محمد راشد الظنحاني، مدير إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال في بلدية دبي، جاهزية البلدية للتعامل مع تداعيات سقوط الأمطار، من خلال تطبيق خطط استباقية ومنظومة تشغيلية متكاملة تضمن سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع مختلف الظروف.
وأوضح أن البلدية تعمل بشكل مستمر على تعزيز جاهزيتها الميدانية، عبر فرق عمل متخصّصة ومعدات حديثة، بما يسهم في الحد من آثار التقلبات الجوية وضمان انسيابية الحركة وسلامة البنية التحتية.
وأكدت البلدية أن منظومة التشغيل مدعومة بنحو 276 مضخة ثابتة، و37 مضخة متحركة، و220 صهريجاً، إلى جانب 290 آلية ثقيلة و126 مركبة خفيفة، مشيرةً إلى أنها قامت بتفعيل خطة الاستجابة الشاملة لتصريف مياه الأمطار، والتي ترتكز على تعزيز كفاءة البنية التحتية المرتبطة بشبكة التصريف.

آخر الأخبار
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
اليوم 19:32
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
اليوم 19:31
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
اليوم 19:27
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 19:25
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©