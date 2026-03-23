«نقل عجمان» تنظم فعالية لتكريم الأمهات العاملات

نظّمت هيئة النقل - عجمان مبادرة بمناسبة يوم الأم، تضمنت توزيع هدايا على الأمهات ضمن فريق عملها، وذلك في إطار حرصها على الاحتفاء بهذه المناسبة، وتقديراً لدور الأم وعطائها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع. وتأتي المبادرة تأكيداً على اهتمام «الهيئة» بالمناسبات المجتمعية، وحرصها على ترسيخ قيم التقدير والوفاء للأمهات، لما يمثلنه من رمز للعطاء والتضحية ومصدر إلهام للأجيال.

وأكدت «الهيئة» أن الاحتفاء بيوم الأم يجسد تقديرها للدور المحوري الذي تؤديه الأم في تنشئة الأبناء، وتعزيز تماسك المجتمع، مشيرةً إلى استمرارها في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تسهم في نشر القيم الإيجابية، وتعزيز الروابط المجتمعية.