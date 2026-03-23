الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات تُدين بشدة استهداف مستشفى في شرق دارفور

شعار وزارة الخارجية
23 مارس 2026 22:19

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة استهداف سلطة بورتسودان، مستشفى في شرق دارفور، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص، مما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، على رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وعلى ضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، مشددة على ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت والداعي إلى الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار، ووقف الاقتتال، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، كما دعت الوزارة مجلس الأمن إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الامتثال الكامل من جانب الأطراف المتحاربة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها للشعب السوداني الشقيق ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

المصدر: وام
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
الرياضة
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
علوم الدار
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
اقتصاد
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اقتصاد
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
