تقرير بحثي لـ «تريندز»: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل موازين الصراع بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران

أكد تقرير بحثي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصراع بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، يمثّل تحولاً نوعياً غير مسبوق في طبيعة العمليات العسكرية واتخاذ القرار.

وأوضح التقرير المقارن الجديد بعنوان ««استخدام الذكاء الاصطناعي في الصراع بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران»، الذي أعدته الباحثة نور سيف فارس المزروعي، الباحثة الأولى لدى مركز تريندز، أن الولايات المتحدة تتصدر في استخدام الذكاء الاصطناعي عبر دمجه في أنظمة الاستهداف واتخاذ القرار العملياتي. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تتبنى استراتيجية مختلفة تقوم على أنظمة دفاعية متعددة الطبقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، أوضح التقرير أن إيران تعتمد نهجاً غير متماثل في توظيف الذكاء الاصطناعي، يركّز على العمليات السيبرانية وحملات التأثير واستخدام الطائرات المسيّرة، حيث طورت أدوات هجومية منخفضة التكلفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.