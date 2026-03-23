الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

24 مارس 2026 00:20

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم معالي كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية.

ونقلت معاليها إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وتمنياته لدولة الإمارات دوام الأمن والازدهار، كما حملها سموه تحياته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من التقدم والرخاء.

وبحث سموه والوزيرة الفرنسية، خلال اللقاء، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية والحرص المتبادل على تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل التصعيد العسكري بما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت معاليها إدانة فرنسا الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
فرنسا
كاثرين فوتران
القوات المسلحة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©