هطول أمطار الخير على أبوظبي

شهدت مدينة أبوظبي صباح اليوم الثلاثاء هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد مع تشكل بعض السحب الركامية وسط أجواء غائمة ولطيفة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة، اليوم، استمرار فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق في الدولة.

كما توقع أن يشهد، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار على فترات خلال النهار على مناطق متفرقة من الدولة، تشمل ليلاً المناطق الغربية والشرقية والساحلية والجزر.

وتوقع الأرصاد أن يستمر تأثير الحالة الجوية يوم غد الأربعاء مع فرص لهطول أمطار نهاراً على مناطق متفرقة من الدولة على فترات، بينما تتركز ليلاً على المناطق الشرقية ومدينة العين، مع تراجع فرص الهطول تدريجياً مع آخر الليل.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على أغلب مناطق الدولة.