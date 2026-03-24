تنبيه مهم من وزارة الداخلية في ظل الحالة الجوية وتقلبات الطقس

أصدرت وزارة الداخلية تنبيهاً مع مجموعة من الإرشادات، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، في ظل الحالة الجوية السائدة في الدولة وتقلبات الطقس المصحوبة برياح شديدة.ودعت إلى الحيطة والحذر.

وأكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بالتعليمات يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع خلال الحالة الجوية السائدة في الدولة.

وشملت الإرشادات، خفض السرعات على الطرق وتجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه. وتجنب ارتياد البحر.

وحثت على عدم الخروج إلا للضرورة، وتجنب التنقل خلال فترات الرياح القوية، مع تقديم السلامة على أي اعتبار آخر.

كما أوصت وزارة الداخلية بإرشادات لضمان السلامة العامة داخل المنزل. ودعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير، وتأمين الشرفات والأسطح، وإزالة أي مواد قد تشكل خطراً في الساحات الخارجية.

ودعت إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات.

وأكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بالإرشادات يُعزّز السلامة العامة ويحمي الجميع.



— وزارة الداخلية (@moiuae) March 24, 2026