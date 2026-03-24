الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

تنبيه مهم من وزارة الداخلية في ظل الحالة الجوية وتقلبات الطقس

شعار وزارة الداخلية
24 مارس 2026 09:47

أصدرت وزارة الداخلية تنبيهاً مع مجموعة من الإرشادات، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، في ظل الحالة الجوية السائدة في الدولة وتقلبات الطقس المصحوبة برياح شديدة.ودعت إلى الحيطة والحذر.
وأكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بالتعليمات يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع خلال الحالة الجوية السائدة في الدولة.
وشملت الإرشادات، خفض السرعات على الطرق وتجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه. وتجنب ارتياد البحر.

وحثت على عدم الخروج إلا للضرورة، وتجنب التنقل خلال فترات الرياح القوية، مع تقديم السلامة على أي اعتبار آخر.
كما أوصت وزارة الداخلية بإرشادات لضمان السلامة العامة داخل المنزل. ودعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير، وتأمين الشرفات والأسطح، وإزالة أي مواد قد تشكل خطراً في الساحات الخارجية.
ودعت إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات.

وأكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بالإرشادات يُعزّز السلامة العامة ويحمي الجميع.

 


تنبيه pic.twitter.com/Mk5bZJMP8m

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحالة الجوية
الحالة
وزارة الداخلية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©