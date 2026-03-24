"أبوظبي للدفاع المدني" توضح تدابير السلامة من جريان الأودية والسيول

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل الحالة الجوية السائدة في الدولة. في إطار جهودها الوقائية لتعزيز حماية الأرواح والممتلكات.وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.

وأكدت أهمية الالتزام بتدابير السلامة من جريان الأودية والسيول

ومتابعة الحالة الجوية وتوقعات الطقس وتحذيرات السيول.

ونبهت إلى ضرورة اللجوء إلى الأماكن المرتفعة أو المناطق الموجودة تحت مستوى الأرض.وتجنب الاقتراب أو عبور الأنهار وضفافها أو الجداول أو المنحدرات الشديدة.

كما دعت إلى ضرورة الانتباه إلى علامات السيول والانتقال إلى أماكن مرتفعة. والابتعاد عن الأسلاك الكهربائية المتساقطة.

وأشارت إلى أهمية إبلاغ السلطات إذا كان أحداً بحاجة إلى المساعدة.كما نبهت إلى عدم محاولة عبور المجاري والسيول لما يشكله ذلك من خطورة على السلامة.



