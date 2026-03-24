الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس وزراء فيتنام يلتقي سفير الإمارات

24 مارس 2026 11:13

التقى الدكتور بدر عبدالله سعيد المطروشي، سفير دولة الإمارات لدى فيتنام الاشتراكية، معالي فام مين تشين رئيس وزراء جمهورية فيتنام، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

 

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى معاليه، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

 

وأكد أهمية تضافر الجهود لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية التي شهدت تطورات ملحوظة ومهمة. كما قدم الشكر لمعاليه على موقف بلاده الداعم للأمن والسلام وإدانة الاعتداءات على سيادة الدولة والمدنيين.

 

من جانبه، حمّل معالي رئيس وزراء جمهورية فيتنام السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكدا حرص فيتنام على تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية.

 

وعبر معاليه عن أمله أن يعم الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدا على أهمية صون وسيادة الدول واحترام القانون وعدم انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدان استهداف المدنيين.

 

 

 
 
 

المصدر: وام
الإمارات
فيتنام
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©