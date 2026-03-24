"الوطني للأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة على مناطق الدولة من اليوم حتى الجمعة

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، اعتباراً من اليوم "الثلاثاء" وحتى يوم الجمعة الحالي، ضمن حالة جوية تمتد على فترات النهار والليل، وتشمل تأثيراتها مناطق ساحلية وداخلية عدة.

وأوضح المركز، في بيان له، أنه من المتوقع أن يشهد اليوم "الثلاثاء" هطول أمطار على فترات خلال ساعات النهار على مناطق متفرقة من الدولة، على أن تتركز ليلاً على المناطق الغربية والجنوبية.

وتستمر فرص هطول الأمطار يوم غد "الأربعاء" نهاراً وحتى المساء على مناطق متفرقة وعلى فترات، مع تراجع فرص الهطول خلال ساعات الليل.

أما يوم الخميس، فتبدأ الحالة بتكونات خفيفة من السحب الممطرة صباحاً وحتى المساء على المناطق الشمالية والشرقية، قبل أن تتأثر الدولة ليلاً بحالة مطرية تبدأ من الغرب على منطقة الظفرة، وتتحرك تدريجياً لتشمل المناطق الساحلية والشمالية والشرقية ومدينة العين، وتستمر حتى صباح يوم الجمعة.

وتتواصل الأمطار صباح "يوم الجمعة" على المناطق الشمالية والشرقية ومدينة العين، فيما تعود فرص الهطول للتجدد من الظهر وحتى الليل على المناطق الشمالية والشرقية والساحلية ومدينة العين.