عبدالله بن زايد يعزي هاتفياً وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة في استشهاد طاقم طائرة مروحية

تقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة بخالص التعازي إلى الجمهورية التركية الصديقة باستشهاد الرائد سنان تاشتكين من القوات المشتركة القطرية التركية، وكل من سليمان جيمرا كهرامان وإسماعيل أناس جان من طاقم وأفراد طائرة مروحية إثر تعرضها لعطل فني أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية لدولة قطر.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع الجمهورية التركية الصديقة في هذا المصاب الأليم.

كما أعرب عن خالص تعازيه لتركيا وأهالي وذوي الشهداء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يحفظ الجمهورية التركية الصديقة وشعبها من كل سوء.