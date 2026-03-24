جامع الشيخ زايد الكبير وجامع الشيخ خليفة الكبير: وجهتان رئيسيتان خلال رمضان وعيد الفطر

استقبل مركز جامع الشيخ زايد الكبير، خلال شهر رمضان المبارك وصلاة عيد الفطر، ما مجموعه 3.226.103 ضيوف في الجوامع التابعة له على مستوى الدولة، والتي تشمل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وجامع الشيخ خليفة الكبير في منطقة العين، وجامع الشيخ زايد الكبير في إمارة الفجيرة، وجامع الشيخ خليفة الكبير في إمارة رأس الخيمة.

فقد استقبل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي 1.695.698 ضيفاً، من بينهم 510.046 مصلياً، و205.642 زائراً، و4.862 مستخدماً للممشى، و980.010 ضيوف على الإفطار وهو أعلى عدد لضيوف مائدة الإفطار في تاريخ الجامع. وفي منطقة العين استقبل جامع الشيخ خليفة الكبير 960.011 ضيفاً، بينهم 409.155 مصلياً، و550.240 ضيفاً على الإفطار، و616 مستخدماً للممشى. واستقبل جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة 507.222 ضيفاً، بينهم 231.020 مصلياً، و265.560 ضيفاً على الإفطار، و10.642 زائراً، من ضمنهم 8.670 مستخدماً للممشى. وفي إمارة رأس الخيمة، استقبل جامع الشيخ خليفة الكبير 63.172 مصلياً.

وأحيا عدد من أئمة جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي شعائر التراويح والتهجد طوال الشهر الفضيل، حيث شارك في إحياء الصلوات كلٌّ من إدريس أبكر، ويحيى عيشان، وعلاء المزجاجي، وعبدالله البلوشي، وعبدالباسط عبدالصمد، الذين امتد عطاؤهم ليشمل الصروح التابعة لمركز جامع الشيخ زايد الكبير، مسهمين في ترسيخ أجواء إيمانية تعبق بالخشوع والسكينة.

وفي إطار مشروع «ضيوفنا الصائمون» الذي ينفذه المركز سنوياً عن روح الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحت مظلة مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومن خلال مؤسسة زايد الخير، وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي فندق إرث – أبوظبي، وزّع المركز خلال الشهر الفضيل ما مجموعه 2.605.810 وجبات إفطار، شملت 980.010 وجبات في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وهو أعلى رقم في تاريخه في توزيع الوجبات، و550.240 وجبة في جامع الشيخ خليفة بن زايد الكبير في منطقة العين، و265.560 وجبة في جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة.

ولخدمة ضيوف الجوامع التابعة للمركز بمعايير عالية وتلبية احتياجاتهم على ارتفاع أعدادهم واختلاف فئاتهم، شكَّلت اللجان التنظيمية في المركز فِرَق عمل تطوعية من موظفي المركز لتقديم أفضل الخدمات للمصلين، وساندهم في مهامهم متطوعون من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفريق «أبشر يا وطن» التطوُّعي، وفريق معاً التطوعي، ورجال شرطة، ومسعفون، ورجال دفاع مدني، وموظفو مواقف وساعد للأنظمة المرورية، وبلغ إجمالي عدد المتطوعين أكثر من 600 متطوعٍ.

وعززت إدارة المركز جهودها بالتنسيق مع أكثر من 20 جهة ومؤسسة حكومية خلال الشهر الفضيل، من الشركاء الاستراتيجيين الذين يواصلون دعمهم سنوياً لإنجاح منظومة العمل.

وواصل المركز دوره الثقافي إلى جانب دوره الديني عبر حزمة مبادرات نوعية؛ إذ أطلق حساب «أفنان» على منصّات التواصل لتقديم محتوى ديني وثقافي يتضمن تلاوات لأئمة الجامع وسلاسل ثقافية ودينية ينتجها المركز. ونشر حلقات خاصة من «صدى الجامع» و«ومضة فقهية»، وحلقتين من «كرسي الجامع» في رمضان.

وانعقدت ثلاث محاضرات رمضانية لمجلس محمد بن زايد في مقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير، ونظّم18 محاضرة قدّمها أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف رئيس الدولة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وأطلق المركز الموسم الثاني من «مسابقة ضي للتصوير الفوتوغرافي» تحت محور «رمضان في رحاب الجامع»، وواصل تنظيم برنامج «جسور» في موسمه السادس بمشاركة 164 من السفراء بينهم سفارة سلوفينيا وسفارة أستراليا وسفارة الولايات المتحدة الأميركية وكندا وطلاب جامعة نيويورك أبوظبي، وطلاب برنامج دليل المستقبل وعدد من موظفي المركز، التقوا معاً في ميادين التطوع وعلى موائد الإفطار تحت مظلة القيم الإسلامية السمحة. ووزع المركز يوم 19 رمضان المصحف الصوتي بتلاوة إمامي الجامع إدريس أبكر ويحيى عيشان بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني.

وأتاح المركز فرصة الاستمتاع بأجواء رمضانية في قبة السلام وسوق الجامع، الذي يضم تشكيلة متنوعة من المتاجر والمطاعم، إضافة إلى الأكشاك الخارجية عند قبة السوق، والسوق الرمضاني «مصابيح» الذي ضم 18 كشكاً موزعةً في الساحة الخارجية للجامع على جهتيه الشمالية والجنوبية.

وواصل المركز تقديم جولاته الثقافية بمختلف فئاتها، والتي يعكس من خلالها الصورة المشرقة للثقافة الإسلامية وقيم مجتمع الإمارات ورسالته الحضارية، حيث بلغ عدد الجولات المقدمة في الجامع خلال الشهر الفضيل 87 جولة التحق بها 1.444 زائراً. وبلغ عدد حجوزات الشركات السياحية 3.491 حجزاً، شملت 72.205 زوار. أما حجوزات الوفود الرسمية فقد بلغت 27 حجزاً، شملت 652 زائراً، قدّم لهم المركز تجربة استثنائية في رحاب الجامع.

وسخّر المركز كل إمكانياته لتسليط الضوء على مشروع رمضان في مركز جامع الشيخ زايد الكبير، حيث عمل على إنتاج أكثر من 130 مادة إعلامية، وتداولت أكثر من 560 وسيلة إعلامية محلية وإقليمية وعالمية أخبار المركز خلال شهر رمضان المبارك، وتمت الإشارة إلى الجامع عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي في أكثر من 1.900 خبر وتقرير مصور ومنشور.

وأتاح المركز للمجتمع الاطلاع على المستجدات المتعلقة بكافة برامجه وخدماته ومبادراته طوال الشهر، بما فيها جداول الأئمة، والأدعية اليومية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.