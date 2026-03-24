بلدية منطقة الظفرة تواصل الاستجابة بكفاءة للتقلبات الجوية

تواصل بلدية منطقة الظفرة الاستجابة بكفاءة للتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة الظفرة.

ونشرت بلدية منطقة الظفرة فرقاً ميدانية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان السلامة العامة وحماية الممتلكات وانسيابية حركة المرور.

ودعت البلدية الجمهور إلى التواصل على الخط الساخن 993 في حال وجود تجمع رمال ومياه أو وجود أي طارئ.

كما أهابت بلدية منطقة الظفرة بتوخي الحيطه والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وسقوط الأمطار.





— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 24, 2026