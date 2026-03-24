الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيَّرة قادمة من إيران

24 مارس 2026 14:53

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم الثلاثاء، مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة، قادمة من إيران.

وذكرت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، مع 357 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخا جوالا، و1806 طائرة مسيرة.

 

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 161 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والأندونيسية، والسويدية والتونسية.

 

وأكدت وزارة الدفاع، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

 

 

 
 
 
 
 

      

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طائرات مسيرة
صواريخ باليستية
وزارة الدفاع
الإمارات
