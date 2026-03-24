الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الإمارات الأولى عربياً والحادية والعشرين عالمياً في مؤشر السعادة العالمي

علم الإمارات
24 مارس 2026 15:44

حققت دولة الإمارات، المركز الأول عربياً، والمركز الحادي والعشرين عالمياً في مؤشر السعادة العالمي، وفقًا لتقرير السعادة العالمي لعام 2026، الذي صدر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بدعم من بيانات مؤسسة غالوب.

وتم تقييم 147 دولة، واعتمد التصنيف على معايير متنوعة مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط ​​العمر المتوقع، والحرية الشخصية، والكرم، والدعم الاجتماعي، ومستوى الفساد في القطاعين الحكومي والتجاري؛ حيث حققت الإمارات 6.8 نقطة في مؤشر السعادة العالمي.

ويؤكد هذا التصنيف مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، كإحدى أكثر دول العالم استقرارًا وازدهارًا، متقدمةً على العديد من الاقتصادات العالمية الرائدة.

وفي مؤشرات فرعية محددة، احتلت الإمارات المرتبة الرابعة عالميًا في حرية المواطنين في اتخاذ خيارات الحياة، والمرتبة الثامنة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 70 ألف دولار أميركي، والمرتبة التاسعة عشرة في مؤشر الكرم، ما يعكس حجم المساهمات الخيرية التي يقدمها سكانها.

كما احتلت الدولة المرتبة الثلاثين في متوسط ​​العمر المتوقع.

 

 

المصدر: وام
الإمارات
السعادة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©