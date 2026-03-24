7 إرشادات لضمان سلامة الطلبة رقمياً خلال التعلم عن بُعد

دينا جوني (أبوظبي)

حددت وزارة التربية والتعليم 7 إرشادات أساسية ضمن «قائمة التحقق للسلامة عبر الإنترنت»، موجّهة إلى أولياء الأمور، بهدف تعزيز الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية مع انطلاق التعلم عن بُعد.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بهذه الإجراءات لضمان بيئة تعليمية رقمية آمنة، تشمل:

- تثبيت برامج الرقابة الأبوية للحد من الوصول إلى المحتوى غير المناسب ومواقع الويب غير المرتبطة بالتعلم.

- وضع أجهزة التعلم في مساحة مشتركة داخل المنزل بما يتيح متابعة نشاط الأبناء عبر الإنترنت.

- الاطلاع على إرشادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسلامة الرقمية المعتمدة في المدرسة والالتزام بها.

- معرفة جهة التواصل في المدرسة للإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بنشاط الأبناء عبر الإنترنت.

- الإبلاغ فوراً للمدرسة عن أي سلوك أو محتوى غير مناسب عبر منصات التعلم.

- الاطلاع مسبقاً على الجدول الزمني للحصص الافتراضية.

- الاطلاع على قائمة تطبيقات التعلم والموارد الرقمية والمنصات التي تعتمدها المدرسة خلال هذه الفترة.