الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

لجنة بـ«الوطني الاتحادي» تناقش تقرير سياسة دعم جودة خدمات كبار المواطنين

24 مارس 2026 16:44

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.

وشارك في الاجتماع الأعضاء كل من شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ملاحظاتها حول الموضوع وفق محاور السياسات الداعمة للشيخوخة بين كفاءة الرعاية الصحية واستثمار خبرات كبار المواطنين، ومدى مواءمة الأطر التشريعية المنظمة لاحتياجاتهم في مجالات الرعاية والتمكين، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشطة لكبار المواطنين.

وتضمنت مسودة التقرير أبرز الملاحظات والتحديات ذات الصلة بالموضوع، إضافة إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وضمان استدامتها وجودتها.

المصدر: وام
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©