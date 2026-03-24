لجنة بـ«الوطني الاتحادي» تناقش تقرير سياسة دعم جودة خدمات كبار المواطنين

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.

وشارك في الاجتماع الأعضاء كل من شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ملاحظاتها حول الموضوع وفق محاور السياسات الداعمة للشيخوخة بين كفاءة الرعاية الصحية واستثمار خبرات كبار المواطنين، ومدى مواءمة الأطر التشريعية المنظمة لاحتياجاتهم في مجالات الرعاية والتمكين، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشطة لكبار المواطنين.

وتضمنت مسودة التقرير أبرز الملاحظات والتحديات ذات الصلة بالموضوع، إضافة إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وضمان استدامتها وجودتها.