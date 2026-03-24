«بيت الفن» يُطلق برنامجاً عائلياً في «إكسبو دبي»

دبي (وام)

أطلق «بيت الفن»، في مدينة إكسبو دبي، برنامج «لقاءات السبت»، وهو برنامج عائلي رائد يجمع بين الفنون والثقافة والصحة، ويهدف إلى مشاركة الأطفال وعائلاتهم في تمازج مميّز من التجارب الإبداعية والتفاعلية والتعليمية.البرنامج، الذي ينطلق يوم 11 أبريل المقبل، صُمِّم كفعالية فنية دورية توفر مساحة مخصَّصة للعائلات من أجل التواصل عبر تجارب مشتركة تقوم على الاستكشاف والتعبير عن الذات، بالإضافة إلى تنمية فضول الأطفال وبناء ثقتهم ومخيّلتهم. ويتضمن البرنامج أنشطة وفعاليات تناسب الأطفال من الفئتَين العمريتَين (من 4 - 7 سنوات) و(من 8 - 12 سنة)، مع مراعاة مراحل التطوّر واهتمامات الأطفال ومستويات تفاعلهم المختلفة.

ومن خلال ورش العمل الموجّهة والجلسات التفاعلية والتجارب العملية، يشجَّع المشاركون على اختبار أفكار جديدة واكتشاف أساليب مميّزة للتعبير وبناء الثقة بالنفس، في بيئةٍ داعمةٍ مليئة بدفء العائلة.

ويرتكز برنامج «لقاءات السبت في بيت الفن» على 3 محاور رئيسة: محور الفن، ويتضمن أنشطة فنية تتيح للأطفال استكشاف المواد والألوان وتقنيات الرسم والتلوين وتنمية التفكير الإبداعي والتعبير عن الذات، محور الصحة، ويشمل أنشطة رياضية وبدنية يشارك فيها أفراد الأسرة في قالب من المرح والمشاركة، وتعتمد على الحركة والتركيز الذهني، ومحور الموسيقى، ويوفّر عدداً من الجلسات وورش العمل للأطفال لتعلم مبادئ الإيقاعات وطبيعة الأنغام والآلات الموسيقية، مع إتاحة الفرصة لتجارب تفاعلية تدعم الاستماع والإبداع.

ويمكن للعائلات المشاركة في الفعالية استكشاف «بيت الفن» بشكلٍ واسع، بما في ذلك صالات العرض والمعارض.