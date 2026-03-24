"أوقاف دبي" تدعم الحالات الإنسانية في البرامج الإذاعية بـ1.7 مليون درهم

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، 1.7 مليون درهم دعماً للحالات الإنسانية التي طرحت عبر البرامج الإذاعية المحلية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادرة "قوافل الخير 4" وفي إطار جهودها لتعزيز التكافل المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وشمل الدعم عدداً من البرامج الإذاعية المجتمعية بالتعاون مع الجهات الخيرية الراعية، واستهدف مساندة حالات إنسانية شملت مرضى يعانون أمراضا خطيرة ومستعصية ويحتاجون إلى تغطية تكاليف العلاج، إضافة إلى أسر من ذوي الدخل المحدود تحتاج إلى الدعم والمساندة.

وأكدت المؤسسة حرصها على توجيه ريع الأوقاف لدعم الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً وتعزيز الشراكة مع الجهات الخيرية والإعلامية للوصول إلى المستفيدين.

وتعد مبادرة "قوافل الخير" إحدى المبادرات المجتمعية التي تسهم في توسيع أثر الوقف وتعزيز دوره في دعم المبادرات الإنسانية بما يرسّخ ثقافة العطاء والعمل الخيري المستدام في المجتمع.

وكانت "أوقاف دبي" أطلقت النسخة الرابعة من حملتها الرمضانية "قوافل الخير 4" تحت شعار"تكافلٌ يعزز استقرار الأسرة" بقيمة إجمالية بلغت 16 مليون درهم لدعم 20 ألف أسرة.