الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

435 ألف مستخدم لخدمات "نقل عجمان" خلال عطلة عيد الفطر

435 ألف مستخدم لخدمات "نقل عجمان" خلال عطلة عيد الفطر
24 مارس 2026 17:59

أعلنت هيئة النقل في عجمان أن عدد مستخدمي خدمات النقل في الإمارة خلال عطلة عيد الفطر، بلغ 435 الفاً و571 بواقع 60 ألفاً و531 مستخدماً للنقل العام عبر الخطوط الداخلية والخارجية، و375 ألفاً و40 مستخدماً لمركبات الأجرة، ما يعكس الإقبال الكبير على خدمات النقل وكفاءة الجاهزية التشغيلية للهيئة خلال هذه الفترة.

 

وأوضحت الهيئة، أن هذه الأرقام تعكس نجاح خططها التشغيلية والتنظيمية الرامية إلى ضمان انسيابية الحركة واستمرارية تقديم خدمات النقل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يلبي احتياجات أفراد المجتمع والزوار، ويعزز سهولة التنقل في مناطق الإمارة.

 

وأكد عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل - عجمان، أن النتائج المسجلة تجسد ثقة الجمهور بخدمات الهيئة، وتؤكد نجاحها في توفير منظومة نقل تتسم بالكفاءة والموثوقية، بما يسهم في تقديم تجربة تنقل آمنة ومريحة للمتعاملين.

 

المصدر: وام
عيد الفطر
عجمان
