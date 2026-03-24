رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها على حركة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. كما تناول الاتصال الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المستمرة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية بما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجدد معالي رئيس الوزراء، إدانة هذه الاعتداءات مشيداً بإدارة دولة الإمارات الحكيمة للأزمة وكفاءة إجراءاتها في سبيل الحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وسلامتهم. وأكد الجانبان ضرورة احتواء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.