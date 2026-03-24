هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي استمرارية الدراسة عبر نظام التعلّم عن بُعد في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة دبي حتى يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026، حرصاً على سلامة الطلبة.





كما شددت الهيئة على وجوب تقديم طلب رسمي يتضمن مبررات واضحة وتفصيلية من كل مؤسسة تعليمية ترغب باستئناف التعليم الحضوري، علماً بأن القرار النهائي الذي يصدر عن وزارة التربية والتعليم سيتم اتخاذه بما يراعي أمن وسلامة المجتمع التعليمي في دبي.



