الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل

24 مارس 2026 19:31

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي استمرارية الدراسة عبر نظام التعلّم عن بُعد في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة دبي حتى يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026، حرصاً على سلامة الطلبة.

كما شددت الهيئة على وجوب تقديم طلب رسمي يتضمن مبررات واضحة وتفصيلية من كل مؤسسة تعليمية ترغب باستئناف التعليم الحضوري، علماً بأن القرار النهائي الذي يصدر عن وزارة التربية والتعليم سيتم اتخاذه بما يراعي أمن وسلامة المجتمع التعليمي في دبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دبي
التعلم عن بعد
هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©