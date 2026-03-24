عدد اليوم
"الشارقة للدفاع المدني" تكثف استعداداتها مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي

24 مارس 2026 20:02

أكدت هيئة الشارقة للدفاع المدني، تعزيز جاهزيتها الميدانية تزامناً مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة حالياً وما يصاحبها من أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية وتكوّن تجمعات مائية في عدد من المناطق، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الاستعداد الوقائي وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز سلامة المجتمع.

وكثفت الهيئة انتشار فرقها الميدانية والآليات المتخصصة في مناطق الإمارة، مع التركيز على المواقع الحيوية ومناطق تجمع المياه ومجاري الأودية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة، كما تم تعزيز منظومة الرصد والمتابعة الميدانية على مدار الساعة بما يتيح سرعة التدخل وتقليص زمن الاستجابة في الظروف الجوية.

وقال العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، إن الهيئة تتعامل مع الحالة الجوية الحالية وفق منهجية استباقية ترتكز على الجاهزية التشغيلية والتخطيط المسبق حيث تتابع تطوراتها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة في الوقت المناسب.

وأضاف ان الهيئة عززت انتشار فرقها الميدانية وكثفت جاهزية الآليات والمعدات بما يتيح سرعة الاستجابة والتعامل بكفاءة مع البلاغات والحالات الطارئة.

ودعا الشامسي أفراد المجتمع إلى الالتزام التام بالإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية وتجنب التواجد في مناطق تجمع المياه ومجاري الأودية والابتعاد عن البحر والشواطئ في ظل الأجواء غير المستقرة لما قد تشكّله من مخاطر على السلامة العامة.

المصدر: وام
