الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر على مملكة البحرين

24 مارس 2026 20:57

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر الذي استهدف مملكة البحرين الشقيقة، وأسفر عن استشهاد مدني متعاقد في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية خلال مهمة روتينية ضمن الطاقم الإماراتي، وإصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية، وعدد من الجنود البحرينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يُمثل انتهاكاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمنها واستقرارها. كما عبّرت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة وذوي الشهيد، وإلى المملكة المغربية الشقيقة وشعبها في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

أخبار ذات صلة
قرقاش: الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود
"الداخلية" توصي بإرشادات للسلامة خلال الحالة الجوية
المصدر: وام
إيران
البحرين
الإمارات
آخر الأخبار
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
الرياضة
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
اليوم 11:05
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود
اليوم 10:55
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
الرياضة
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
اليوم 10:43
«دبي فيوتشر» جاهز للدفاع عن اللقب في كأس دبي العالمي
الرياضة
«دبي فيوتشر» جاهز للدفاع عن اللقب في كأس دبي العالمي
اليوم 10:38
أرشيفية
علوم الدار
جزيرة داس تسجل أعلى كمية أمطار في الدولة
اليوم 10:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©