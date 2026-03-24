«الشارقة لإدارة الأصول» تحصد شهادة «أفضل مكان للعمل»

الشارقة (الاتحاد)



حصدت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، شهادة «أفضل مكان للعمل» لـ2025 - 2026، إحدى أبرز الشهادات العالمية المعتمدة في تقييم بيئات العمل، في إنجاز يعكس التزام الشركة المستمر ببناء بيئة عمل إيجابية، داعمة، ومحفّزة للمـــوظفـــين.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الشارقة لإدارة الأصول، في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على تمكين الكفاءات، وتعزيز التواصل الفعّال، وتوفير بيئة عمل محفّزة تدعم الابتكار والتطوير المهني، بما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية وأهدافها طويلة المدى. وقال الشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول: «الحصول على هذه الشهادة يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لاستدامة الأداء المؤسسي، وفي الشارقة لإدارة الأصول نعمل على بناء بيئة عمل قائمة على الوضوح، والثقة المتبادلة، وتكافؤ الفرص، بما يتيح للموظفين أداء أدوارهم بكفاءة، والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الشركة ورؤيتها المستقبلية».

وأضاف الشيخ سعود: «تمثّل هذه الشهادة مؤشراً مستقلاً على فاعلية السياسات المؤسسية المعتمدة في إدارة الموارد البشرية، ومدى انسجامها مع متطلبات بيئة العمل الحديثة، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة تطوير منظومة العمل، وتعزيز تجربة الموظف على مختلف المستويات».



معايير دقيقة

تُمنح الشهادة من قبل المنظمة العالمية المستقلة «Great Place to Work»، وهي من الجهات الرائدة والمتخصّصة في تقييم ثقافة بيئات العمل حول العالم، استناداً إلى معايير دقيقة تشمل مستوى الثقة، والاحترام، والعدالة، والفخر، وروح العمل الجماعي داخل المؤسسات.