«التربية»: قائمة تحقّق لضبط سلامة الطلبة رقمياً

دينا جوني (أبوظبي)



بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث واعتماد التعلم عن بُعد لمدة أسبوعين، شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية ضمان سلامة الطلبة أثناء استخدام المنصات الرقمية، داعية أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات التعليمية.

ووضعت الوزارة موجّهات السلامة أثناء استخدام «الإنترنت» في التعلّم عن بُعد، مؤكدة ضرورة التزام الطلبة بالسلوك الإيجابي، واحترام الآخرين أثناء الحصص الافتراضية، واتباع تعليمات المعلم، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر «الإنترنت»، إلى جانب التقيد بسياسات وإرشادات الاستخدام الرقمي المعتمدة في المدارس، واستخدام المنصات التعليمية لأغراض التعلم فقط. كما أوصت بالإشراف المباشر على الطلبة الأصغر سناً خلال استخدامهم للمنصات الرقمية، لضمان تفاعلهم الآمن والسليم مع البيئة التعليمية الافتراضية. ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة تعليمية رقمية آمنة ومتوازنة، تضمن استمرارية التعلم وتحمي الطلبة من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط لـ«الإنترنت»، خصوصاً في ظل الاعتماد المؤقت على التعلم عن بُعد مع بداية الفصل الدراسي الثالث.



إجراءات وقائية

في إطار تعزيز السلامة الرقمية، قدمت الوزارة قائمة إرشادية لأولياء الأمور، تضمنت ضرورة تثبيت برامج الرقابة الأبوية للحد من الوصول إلى المحتوى غير المناسب، ووضع أجهزة التعلم في أماكن مشتركة داخل المنزل، بما يتيح متابعة نشاط الأبناء أثناء استخدام «الإنترنت».

ودعت إلى الاطلاع على إرشادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسلامة الرقمية المعتمدة في المدارس والالتزام بها، إلى جانب معرفة قنوات التواصل الرسمية في المدرسة للإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق باستخدام الأبناء للإنترنت. كما شددت على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك أو محتوى غير مناسب يظهر عبر منصات التعلم، بما يضمن سرعة التعامل معه والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة، والاطلاع مسبقاً على الجدول الزمني للحصص الافتراضية، والاطلاع على قائمة تطبيقات التعلم والموارد الرقمية والمنصات التي تعتمدها المدرسة خلال هذه الفترة.

وأكدت الوزارة أهمية الاستعداد المسبق لليوم الدراسي، من خلال الاطلاع على الجدول الزمني للحصص الافتراضية، ومعرفة التطبيقات والمنصات الرقمية التي تعتمدها المدارس خلال فترة التعلم عن بُعد، بما يسهم في تنظيم وقت الطلبة وتسهيل متابعتهم.