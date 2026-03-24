«زايد لأصحاب الهمم» توقِّع اتفاقية لتعزيز الدعم النفسي والأسري

أبوظبي (الاتحاد)



وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون مشترك مع مركز هيثم الشريف للتدريب والاستشارات، بهدف توفير جلسات نفسية وأسرية واستشارية لأولياء الأمور والكادر التعليمي، في إطار تعزيز منظومة الدعم النفسي والاجتماعي لأصحاب الهمم وأسرهم.

وقّع الاتفاقية عن هيئة زايد لأصحاب الهمم، عبدالله عبد العالي الحميدان، المدير العام، وعن مركز هيثم الشريف للتدريب والاستشارات، هيثم مصطفى عبد المقصود مصطفى، الرئيس التنفيذي للمركز، وجرت مراسم التوقيع بمركز الابتكار التابع للهيئة، بحضور لفيف من قيادات الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم أولياء الأمور وتمكين الكادر التعليمي من خلال برامج وجلسات متخصّصة، تُسهم في تعزيز الصحة النفسية والاستقرار الأُسري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي 2030 في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة.

وبموجب الاتفاقية، ستوفّر هيئة زايد لأصحاب الهمم أماكن تنفيذ الورش التدريبية، ومتابعة أداء البرامج المقدمة، إضافة إلى دعوة المركز للمشاركة في الأنشطة والمبادرات المختلفة لدعم أصحاب الهمم، بينما يلتزم مركز هيثم الشريف بتقديم جلسات نفسية وأسرية واستشارية لأولياء الأمور والكادر التعليمي، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية مجانية لموظفي الهيئة.

وأكد عبدالله عبد العالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن تمكين أصحاب الهمم لا يقتصر على الخدمات التعليمية والتأهيلية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء منظومة دعم نفسي وأُسري متكاملة تُعزّز استقرار الأسرة وتدعم دورها المحوري في رحلة التمكين.

وقال: الاتفاقية مع مركز هيثم الشريف تأتي لتجسّد التزامنا بتوفير خدمات نوعية ترتقي بجودة الحياة، وتعزّز الصحة النفسية لأولياء الأمور والكادر التعليمي، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الاستثمار في الدعم النفسي هو استثمار في الاستدامة المجتمعية، وفي بناء بيئة أكثر وعياً واحتواءً وتمكيناً.



منظومة دعم

أكد هيثم مصطفى عبد المقصود مصطفى، الرئيس التنفيذي لمركز هيثم الشريف للتدريب والاستشارات، أن توقيع اتفاقية التعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم يعكس التزام الجانبين ببناء منظومة دعم نفسي وأسري متكاملة تعزّز استقرار الأسرة وتمكّن أصحاب الهمم من الاندماج والإنتاج.

وأوضح أن الدعم النفسي ركيزة أساسية في مسيرة التمكين، مؤكداً أن البرامج والجلسات المتخصّصة التي ستُنفذ بموجب الاتفاقية ستسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ ثقافة الاحتواء، ودعم أولياء الأمور والكادر التعليمي كشركاء رئيسيين في رحلة التمكين المستدام، موجّهاً الشكر إلى هيئة زايد لأصحاب الهمم على ثقتهم في مركز هيثم الشريف للتدريب والاستشارات، وعلى التزامهم العميق برسالة التأهيل والاحتواء.