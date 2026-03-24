الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

342 أسرة تستفيد من مساعدات جمعية الإمارات للسرطان

جهود كبيرة للمتطوعين في الفعاليات والأنشطة (من المصدر)
25 مارس 2026 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت جمعية الإمارات للسرطان ضمن التزامها السنوي خلال شهر رمضان 342 حصة من «المير الرمضاني والسلال الغذائية والهدايا»، إلى الأسر المسجلة لديها من المقيمين على أرض الدولة من 24 جنسية في كافة الإمارات، وذلك من مرضى السرطان وأسرهم.
وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن تعزيز التضامن المجتمعي وتقديم الدعم اللازم لمرضى السرطان وأسرهم من أولويات الجمعية في مسيرتها، لجهة دعمها المستمر المادي والمعنوي للمرضى أثناء رحلة التعافي وإدخال الفرحة في قلوبهم.
وأعرب عن تقديره العميق للجهات الداعمة والجهات المانحة وشركاء الخير على دعمهم المتواصل لدور الجمعية. وقدم شكره لجميع الأعضاء العاملين والمتطوعين الذين يبذلون الجهود والعطاء خلال كافة الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الجمعية على مدار العام.

